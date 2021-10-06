Главное к утру: Aurus лучше BMW, «Ак Барс» проиграл «Динамо», в Instagram и Facebook снова сбои
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 6 октября:
- Глава Минпромторга России Денис Мантуров сравнил автомобиль Aurus с зарубежными машинами в интервью журналисту Антону Красовскому. Красовский поинтересовался у министра, на каком служебном автомобиле он ездил до того, как «пересел» на Aurus. Мантуров ответил, что ранее ездил на BMW седьмой серии. По мнению главы Минпромторга, Aurus лучше немецкого автомобиля по всем показателям: по комфорту, динамике, внутреннему интерьеру, по удобству.
- В Европе цена ноябрьских фьючерсов на газ к закрытию торгов осталась выше отметки $1 400. Об этом свидетельствуют данные ICE Futures. При этом его стоимость во время торгов достигла исторического максимума — $1 456,8, а к концу торгов опустилась до $1 414,7. За день топливо подорожало на 22%.
- Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что россияне столкнутся с двумя новыми штаммами гриппа осенью и зимой. ВОЗ в этом году изменила штаммовый состав вакцины против гриппа, и там два варианта вируса гриппа А. Россияне не сталкивались с этим вариантом вируса. Попова также напомнила, что люди, перенесшие недавно COVID-19, сильнее подвержены заболеванию гриппом всех штаммов.
- «Ак Барс» дома в овертайме проиграл минскому «Динамо» (3:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Заброшенными шайбами в составе казанской команды отметились Николай Коваленко, Илья Сафонов и Никита Дыняк. Отметим, что ворота «Ак Барса» в этой игре защищал Игорь Бобков, допустивший несколько результативных ошибок. Еще один новичок казанцев — нападающий Даниил Тарасов — вовсе не попал в заявку на матч.
- В работе Instagram и Facebook снова произошел массовый сбой. С неполадками в работе соцсетей столкнулись пользователи из России, Британии, Франции, Германии. Ошибки в основном связаны с работой приложения и сайта, а также с соединением с сервером.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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