Пользователи вновь сообщили о сбоях в работе Instagram и Facebook

Пользователи Instagram и Facebook рассказали о масштабных сбоях в работе сервисов. Об этом сообщает DownDetector.

С неполадками в работе соцсетей столкнулись пользователи из России, Британии, Франции, Германии. Ошибки в основном связаны с работой приложения и сайта, а также с соединением с сервером.

Фото: pixabay.com

Вчера вечером сбой произошел не только в работе Facebook, но и в других социальных сетях — Instagram, WhatsApp и пр. Главный технолог компании Facebook Майк Шрепфер сообщал, что у сервиса возникли проблемы с сетью. Cервис Downdetector заявил, что сбой в работе Facebook — крупнейший за годы его работы.



Татьяна Леухина