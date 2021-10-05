«Ак Барс» в Казани проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ

«Ак Барс» дома в овертайме проиграл минскому «Динамо» (3:4 от) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе казанской команды отметились Николай Коваленко, Илья Сафонов и Никита Дыняк.

Отметим, что ворота «Ак Барса» в этой игре защищал Игорь Бобков, допустивший несколько результативных ошибок. Еще один новичок казанцев — нападающий Даниил Тарасов, вовсе не попал в заявку на матч.

Это поражение прервало двухматчевую серию из побед команды Дмитрия Квартальнова. Ранее «Ак Барс» в гостях обыграл ЦСКА (2:1) и выиграл при своих болельщиках у «Салавата Юлаева» (2:0).

Подробнее о победе казанцев в первом «зеленом дерби» в сезоне читайте в материале «Реального времени».