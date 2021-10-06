Попова предупредила россиян о двух новых штаммах гриппа осенью и зимой

Россияне столкнутся с двумя новыми штаммами гриппа осенью и зимой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

Она напомнила, что люди, перенесшие недавно COVID-19, сильнее подвержены заболеванию гриппом всех штаммов.

ВОЗ в этом году изменила штаммовый состав вакцины против гриппа, и там два варианта вируса гриппа А. Россияне не сталкивались с этим вариантом вируса.

Фото: mos.ru

Нынешний эпидсезон по гриппу будет отличаться от прошлого еще и потому, что в 2020 году была другая ситуация с ограничительными мерами, передает ТАСС ее слова.

Ранее в России начались доклинические исследования одновременного введения вакцин от COVID-19 и гриппа.



Привиться от гриппа в Казани можно в мобильных пунктах вакцинации от COVID-19. «Реальное время» публиковало список адресов.



Татьяна Леухина