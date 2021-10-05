Цена фьючерсов на газ в Европе завершила торги выше $1 400, тем самым вновь обновив рекорд
В Европе цена ноябрьских фьючерсов на газ к закрытию торгов осталась выше отметки $1400. Об этом свидетельствуют данные ICE Futures.
При этом его стоимость во время торгов достигла исторического максимума — $1456,8, а к концу торгов опустилась до $1414,7. За день топливо подорожало на 22%, передает «РИА Новости».
Сегодня утром в Европе цены фьючерсов на газ снова побили прошлое рекордное значение, достигнув отметки в $1,2 тысячи.
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