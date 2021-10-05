Цена фьючерсов на газ в Европе завершила торги выше $1 400, тем самым вновь обновив рекорд

В Европе цена ноябрьских фьючерсов на газ к закрытию торгов осталась выше отметки $1400. Об этом свидетельствуют данные ICE Futures.

При этом его стоимость во время торгов достигла исторического максимума — $1456,8, а к концу торгов опустилась до $1414,7. За день топливо подорожало на 22%, передает «РИА Новости».

Фото: kzn.ru

Сегодня утром в Европе цены фьючерсов на газ снова побили прошлое рекордное значение, достигнув отметки в $1,2 тысячи.

