Мантуров заявил, что Aurus лучше BMW

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сравнил автомобиль Aurus с зарубежными машинами в интервью журналисту Антону Красовскому в программе «Антонимы» на RT.

Красовский поинтересовался у министра, на каком служебном автомобиле он ездил до того, как «пересел» на Aurus. Мантуров ответил, что ранее ездил на BMW седьмой серии.

Фото: youtube.com/скриншот

По мнению главы Минпромторга, Aurus лучше немецкого автомобиля по всем показателям: по комфорту, динамике, внутреннему интерьеру, по удобству.

Производство Aurus стартовало в Татарстане на территории ОЭЗ «Алабуга» в конце мая.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявлял, что внедорожник Aurus Komendant планируется представить весной 2022 года.