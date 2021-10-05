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Мантуров заявил, что Aurus лучше BMW

22:59, 05.10.2021
Мантуров заявил, что Aurus лучше BMW
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сравнил автомобиль Aurus с зарубежными машинами в интервью журналисту Антону Красовскому в программе «Антонимы» на RT.

Красовский поинтересовался у министра, на каком служебном автомобиле он ездил до того, как «пересел» на Aurus. Мантуров ответил, что ранее ездил на BMW седьмой серии.

Фото: youtube.com/скриншот

По мнению главы Минпромторга, Aurus лучше немецкого автомобиля по всем показателям: по комфорту, динамике, внутреннему интерьеру, по удобству.

Производство Aurus стартовало в Татарстане на территории ОЭЗ «Алабуга» в конце мая.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявлял, что внедорожник Aurus Komendant планируется представить весной 2022 года.

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