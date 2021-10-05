Мантуров заявил, что Aurus лучше BMW
Глава Минпромторга России Денис Мантуров сравнил автомобиль Aurus с зарубежными машинами в интервью журналисту Антону Красовскому в программе «Антонимы» на RT.
Красовский поинтересовался у министра, на каком служебном автомобиле он ездил до того, как «пересел» на Aurus. Мантуров ответил, что ранее ездил на BMW седьмой серии.
По мнению главы Минпромторга, Aurus лучше немецкого автомобиля по всем показателям: по комфорту, динамике, внутреннему интерьеру, по удобству.
Производство Aurus стартовало в Татарстане на территории ОЭЗ «Алабуга» в конце мая.
Глава Минпромторга России Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявлял, что внедорожник Aurus Komendant планируется представить весной 2022 года.ОбществоВластьБизнесТранспортАвто Татарстан
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