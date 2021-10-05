Американские сенаторы обратились к Байдену с просьбой выслать 300 российских дипломатов

Ряд влиятельных сенаторов США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов. На такой шаг американскому лидеру предлагается пойти, если российские власти не согласятся на расширение штата американского посольства в Москве.

«Если такие меры не будут приняты, мы призываем вас начать высылку российских дипломатов, чтобы привести дипломатическое присутствие США в России к паритету. Считаем такой шаг разумным и взаимным», — говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте сенатора Марко Рубио.

Фото: pxhere.com

В начале августа посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну к 3 сентября. Практически все они уедут без замены, так американские власти «резко ужесточил процедуры выдачи виз».

В апреле Россия ограничила работу посольства США и добавила страну в список «недружественных государств» вместе с Чехией, после того как Вашингтон объявил о новых санкциях против Москвы, в том числе о высылке российских дипломатов.



Посол США в РФ Джон Салливан предупреждал, что американское посольство с 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме из-за требования РФ прекратить найм персонала из числа россиян. Из-за этих ограничений США придется уволить 182 местных сотрудника на своих дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.

Татьяна Леухина