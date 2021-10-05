Регионам выделят 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора

Кабмин выделил 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Субсидии получат 46 регионов. В списке значатся Башкирия, Марий Эл, Мордовия, Самарская область и другие.

Фото: realnoevremya.ru

По данным вице-премьера Виктории Абранченко, сейчас в регионах охват населения раздельным сбором отходов достиг 30%. Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев подчеркнул, что деньги выделяются именно на контейнеры.

«Проблема нехватки баков для РСО стоит остро длительное время, и «РЭО» продолжит оперативно обновлять данные, чтобы в случае нестыковок незамедлительно принимать меры», — сказал Денис Буцаев.

Казань вслед за Нижним Новгородом может ввести тариф на раздельный сбор мусора, который станет альтернативой нормативному начислению платежей за ТКО. К таким переменам в тарифном меню подталкивает недавнее решение правительства Татарстана о строительстве мусоросортировочного комплекса в партнерстве с «РТ-Инвест» вблизи МСЗ.

Ольга Шагиева