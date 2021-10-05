Саакашвили назвал себя «личным узником Путина»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому на своей странице в Facebook, в котором назвал себя «личным узником Путина». Свой арест он назвал незаконным и заявил, что во всем мире только Россия признает сфальсифицированные обвинения.

В своем письме нынешний глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины отметил, что «глубоко тронут» откликом Зеленского по поводу ареста и высоко оценил принципиальную позицию президента по защите страны.

Несколько дней назад экс-президент Грузии написал открытое письмо к соратникам и грузинскому народу, в котором обвинил лидера России Владимира Путина в том, что обвинительные приговоры были сфабрикованы по его приказу.

Вчера премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили сможет вернуться в Киев только после истечения тюремного срока. До этого Владимир Зеленский пообещал, что будут приложены все усилия для возвращения Саакашвили на Украину.

Диана Жиленкова