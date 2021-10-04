Премьер Грузии: Саакашвили вернется на Украину после того, как отсидит на родине полный срок

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, являющийся гражданином Украины, сможет вернуться в Киев после того, как отсидит на родине весь тюремный срок, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



«Это катастрофа и оскорбление: человек по своему желанию отказался от гражданства нашей страны. Если он хочет вернуться на Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отсидит срок, и сможет идти куда захочет», — приводит его слова ТАСС.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев приложит все усилия для возвращения Михаила Саакашвили на Украину. Для этого привлекут обоих министров иностранных дел и премьер-министров обеих стран. Зеленский рассказал, что не знал об отъезде Саакашвили, информацию о его задержании он увидел в СМИ.



Маргарита Головатенко