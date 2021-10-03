Зеленский пообещал, что Киев займется вопросом возвращения Саакашвили на Украину

Киев приложит все усилия для возвращения Михаила Саакашвили на Украину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Трускавце, где проходило выездное заседание парламентской фракции его партии «Слуга народа».

— Я постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины. Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается, — приводит ТАСС его слова.

Фото: president.gov.ua

Для этого привлекут обоих министров иностранных дел и премьер-министров обеих стран. Зеленский рассказал, что не знал об отъезде Саакашвили, информацию о его задержании он увидел в СМИ.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год — два срока подряд. После этого он покинул страну. В Грузии на него завели несколько уголовных дел и объявили в розыск. Сейчас он возглавляет исполком Национального совета реформ Украины. Власти Грузии неоднократно заявляли, что экс-президента арестуют по прибытии на родину.

1 октября Саакашвили объявил о возвращении в Грузию. Он утверждал, что находится в Батуми. В МВД Грузии в то же время заявили, что политик не пересекал государственную границу. Спустя некоторое время его задержали, он объявил голодовку.



Вчера политик написал открытое письмо к соратникам и грузинскому народу из руставской тюрьмы, в котором обвинил российского президента Владимира Путина в том, что обвинительные приговоры сфабрикованы по его приказу.



Татьяна Леухина