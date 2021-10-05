Стоимость фьючерсов на газ в Европе снова обновила исторический максимум

В Европе цены фьючерсов на газ снова побили прошлое рекордное значение, достигнув отметки в $1,2 тысячи за тысячу кубометров, таковы данные торгов на ICE Futures, сообщает «Прайм».



Согласно индексу самого ликвидного европейского хаба — голландского TTF — цена ноябрьских фьючерсов превысила $1,2 тысячи за тысячу кубометров спустя несколько минут после открытия торгов. Максимум начала торгов составил $1 228,8.

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Прошлый рекорд в размере $1 190 за 1 тысячу кубометров фьючерсы на газ побили 30 сентября. На той же неделе в Европе цена на газ в ходе торгов также обновляла исторический рекорд и превышала $1 100 за 1 тыс. кубометров.

Маргарита Головатенко