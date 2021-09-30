Цена на газ в Европе обновила рекорд и превысила $1100

В Европе цена на газ в ходе торгов обновила исторический рекорд и превысила $1100 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе в Нидерландах достигла $1101,6 за 1 тыс. куб. м.

Это уже второй рекорд за неделю. Во вторник цена на газ в Европе достигла отметки в $1 000. 14 сентября цена на газ в Европе во время торгов побила рекорд и превысила $800 за 1 тыс. кубических метров. Стоимость газа там растет с начала года. Но резко цены начали ползти вверх летом. Эксперты связывают это с низким запасом газа в европейских газохранилищах.

