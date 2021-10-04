Удмуртия со следующей недели отменит концерты и ограничит работу кафе до 23 часов

В Удмуртии региональный оперштаб ввел новые ограничительные меры. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

С 11 октября все массовые и концертные мероприятия отменяются до снижения заболеваемости. Также закрываются детские игровые комнаты в ТРЦ. Работа заведений общепита запрещена с 23 часов до 7 утра.

Согласно последним данным, за минувшие сутки выявили 276 случаев коронавируса. С начала пандемии в Удмуртии COVID-19 заболело 54 519 человек.

На стационарном лечении в республике находятся 3 436 пациентов, в том числе 22 ребенка. Подавляющее количество пациентов находится в средней и тяжелой степени тяжести. Прирост количества госпитализированных за последнюю неделю составил 9,2% (291 человек).

Еще утром сообщалось, что QR-коды вводит Удмуртия. Там вновь закрыты фуд-корты, а на входе в действующие пока еще учреждения снова обязательно измерение температуры посетителей.

