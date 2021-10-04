ПАО «СИБУР Холдинг» и ТАИФ приступили к финальной стадии закрытия сделки по объединению

Фото: Роман Хасаев

ПАО «СИБУР Холдинг» сегодня, 4 октября, сообщил о размещении 11 выпусков облигаций общей стоимостью $3,024 млрд. Соответствующая информация размещена на сайте «Центра раскрытия деловой информации».

Ценные бумаги предназначены для обеспечения оплаты по второй части сделки по объединению нефтехимических и энергетических бизнесов с АО «ТАИФ».

Первая часть сделки предполагает обмен 15% акций объединенной компании на 50% + 1 акция АО «ТАИФ».

24 сентября ТАИФ и СИБУР в казанском Кремле в присутствии президента Татарстана и председателя совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» заключили соглашение об окончательных условиях сделки по объединению. В пятницу, 1 октября, Еврокомиссия (ЕК) одобрила сделку по объединению крупнейших нефтехимических компаний России — АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг».

Объединенная компания претендует на то, чтобы войти в топ-5 мировых лидеров среди нефтегазохимических производителей. Предположительно, общая стоимость объединенной компании может достичь $27 млрд (или около 2 трлн рублей).