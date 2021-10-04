Форвард «Динамо» Галиев признан лучшим нападающим недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала имена лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Среди нападающих отмечен экс-игрок «Ак Барса» Станислав Галиев. Форвард московского «Динамо» на неделе набрал 7 (4+3) очков в 4 матчах своей команды, при этом 2 его гола стали победными.

В последний раз Галиев признавался лучшим нападающим КХЛ в середине сезона 2019/2020, выступая в составе «Ак Барса».

Фото: ak-bars.ru

В текущем регулярном чемпионате нападающий отметился 15 (10+5) набранными очками в 13 матчах. Он лучший снайпер среди россиян в КХЛ и уступает по количеству заброшенных шайб лишь финскому форварду «Витязя» Нико Оямяки, у которого 11 голов в нынешнем сезоне.

Также КХЛ отметила игру голкипера «Спартака» Алексея Красикова и двух хоккеистов минского «Динамо» — защитника Антона Линдхольма и нападающего Александра Суворова как лучшего новичка недели.

Напомним, Галиев выступал за казанский «Ак Барс» с 2017 года, вернувшись из НХЛ. В апреле нынешнего года у него закончился контракт с «барсами», после чего нападающий перешел в «Динамо». В московском клубе за сезон он заработает 50 млн рублей.

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