Галиев: «Не остался бы в «Ак Барсе», даже в случае ухода Квартальнова»

Нападающий «Динамо» Станислав Галиев прокомментировал свой уход из казанского «Ак Барса». По его словам, он хотел сменить обстановку, чтобы сделать шаг вперед в свой карьере.

«Я просто хотел перемен, нужно было перевернуть страничку и сделать шажочек вперед. Хотел начать все с чистого листа, доказывать самому себе, что способен на большее. Иногда перемены к лучшему. Посмотрим, как это будет у меня», — сказал Галиев.

При этом он отказался комментировать слова генменеджера «Ак Барса» Рафика Якубова, ранее заявившего, что в клубе намерены сохранить хоккеиста.

Также Галиев отметил, что нет взаимосвязи между его уходом и сохранением Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера казанской команды. Хоккеист покинул бы клуб, даже если бы тренер покинул «Ак Барс».

«У меня не было никаких проблем с Дмитрием Вячеславовичем, если вы об этом. Я даже, наоборот, считаю, что он мне многое дал, я узнал много полезных вещей, прислушивался к нему. Он сильный специалист», — заявил Галиев.

Контракт Галиева с «Ак Барсом» истек 30 апреля, после чего хоккеист перешел в московское «Динамо».