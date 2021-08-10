Галиев заработает в «Динамо» 50 млн рублей в год, Педан — 45, Фисенко — 35

«Спорт-Экспресс» опубликовал данные по зарплатной ведомости хоккейного «Динамо» из Москвы.

Самым высокооплачиваемым хоккеистом «бело-голубых», ожидаемо, является нападающий Вадим Шипачев (95 млн рублей). Среди защитников наибольшая зарплата у Вячеслава Войнова — 70 млн рублей.

Экс-форвард «Ак Барса» Станислав Галиев заработает 50 млн. А вот у Андрея Педана и Михаила Фисенко зарплата будет поменьше — по 45 и 35 млн соответственно.

Всего под потолком зарплат у «Динамо» почти 150 млн рублей, которые можно потратить на подписание новых хоккеистов.