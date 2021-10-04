МИД России объявил сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата

Сотрудника посольства Северной Македонии в Москве объявили персоной нон грата, такое заявление сделали в российском МИД.



Временного поверенного О. Чаушевскую-Димовскую пригласили в МИД России, где вручили ноту Министерства об объявлении persona non grata сотрудника Посольства Северной Македонии в Москве.

В МИД пояснили, что эта мера — ответ на принятое в августе решение северомакедонской стороны объявить persona non grata дипломата Посольства России в Скопье. Решение не было обосновано, сообщает RT.

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В августе в МИД России объявили о высылке сотрудника посольства Эстонии.

Маргарита Головатенко