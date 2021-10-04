Урбанисты предложили сделать платный въезд в центр Казани

Фото: Максим Платонов

Сделав въезд в исторический центр платным, Москва, Санкт-Петербург, Казань и другие российские города-миллионники смогут улучшить ситуацию на дорогах, сообщили «РИА Новости» опрошенные урбанисты.

К введению платного въезда в центр города готова наверно только Москва и отчасти другие миллионники: Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Красноярск, отметил урбанист Константин Лавров.

Фото: pxhere.com

Главный аналитик компании «Простор» Анна Савина рассказала, что в первую очередь дополнительные меры могли бы улучшить дорожную ситуацию в Москве и Санкт-Петербурге.

Директор Научно-исследовательского института устойчивого развития в строительстве Вера Бурцева уверена, что введение платного въезда не имеет никакого отношения к урбанистике — скорее, это демонстрация, что транспортная система города не справляется с потоком автомобилей.

В сентябре в Казани сократили число парковочных мест на муниципальных платных парковках. В городе их насчитывалось 6 413, теперь — 6 328, соответствующее постановление подписал руководитель исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров.



Алексей Нечаев