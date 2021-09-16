Новости общества

14:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани сократили число муниципальных парковочных мест

13:32, 16.09.2021
В Казани сократили число муниципальных парковочных мест
Фото: realnoevremya.ru

В Казани сократили число парковочных мест на муниципальных платных парковках. В городе их насчитывалось 6 413, теперь — 6 328, соответствующее постановление подписал руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

На пять мест стало меньше на парковке на улице Маяковского, на одно — на улице Профсоюзной. На 23 места сократилась парковка на улице Сибгата Хакима. Из реестра платных парковок исключили 120 мест между Дворцом спорта и ЦУМом.

Но в Казани появились и новые парковочные места. Например, на улице Олонецкой можно припарковать больше на 48 автомобилей, еще на 16 мест возросла вместительность парковки на улице Толстого.

Фото: realnoevremya.ru

Власти Казани вновь продлили льготный режим работы муниципальных парковок. Он продолжит действовать до 30 октября. По льготному режиму плата за парковку взимается лишь в будни с 7.00 до 18.00. В остальное время, по субботам, воскресеньям и в праздники, казанцы могут воспользоваться ею бесплатно.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также