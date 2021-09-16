В Казани сократили число муниципальных парковочных мест

В Казани сократили число парковочных мест на муниципальных платных парковках. В городе их насчитывалось 6 413, теперь — 6 328, соответствующее постановление подписал руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.



На пять мест стало меньше на парковке на улице Маяковского, на одно — на улице Профсоюзной. На 23 места сократилась парковка на улице Сибгата Хакима. Из реестра платных парковок исключили 120 мест между Дворцом спорта и ЦУМом.

Но в Казани появились и новые парковочные места. Например, на улице Олонецкой можно припарковать больше на 48 автомобилей, еще на 16 мест возросла вместительность парковки на улице Толстого.

Фото: realnoevremya.ru

Власти Казани вновь продлили льготный режим работы муниципальных парковок. Он продолжит действовать до 30 октября. По льготному режиму плата за парковку взимается лишь в будни с 7.00 до 18.00. В остальное время, по субботам, воскресеньям и в праздники, казанцы могут воспользоваться ею бесплатно.

Маргарита Головатенко