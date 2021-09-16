В Казани сократили число муниципальных парковочных мест
В Казани сократили число парковочных мест на муниципальных платных парковках. В городе их насчитывалось 6 413, теперь — 6 328, соответствующее постановление подписал руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.
На пять мест стало меньше на парковке на улице Маяковского, на одно — на улице Профсоюзной. На 23 места сократилась парковка на улице Сибгата Хакима. Из реестра платных парковок исключили 120 мест между Дворцом спорта и ЦУМом.
Но в Казани появились и новые парковочные места. Например, на улице Олонецкой можно припарковать больше на 48 автомобилей, еще на 16 мест возросла вместительность парковки на улице Толстого.
Власти Казани вновь продлили льготный режим работы муниципальных парковок. Он продолжит действовать до 30 октября. По льготному режиму плата за парковку взимается лишь в будни с 7.00 до 18.00. В остальное время, по субботам, воскресеньям и в праздники, казанцы могут воспользоваться ею бесплатно.
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