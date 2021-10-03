Бастрыкин поручил принять все меры для задержания подозреваемого в убийстве девушек в Оренбургской области

Для скорейшего задержания 30-летнего Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве трех девушек в городе Гай Оренбургской области, должны быть приняты все меры, такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.



Распоряжение Бастрыкин дал в связи с появлением информации об установлении подозреваемого в убийстве. Руководителю следственного управления СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману поручено доложить о комплексе действий по выяснению обстоятельств этого жестокого преступления.

Подчиненным поручено принять все меры для установления местонахождения подозреваемого. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России, сообщает RT.

Причастность подозреваемого к преступлению подтвердила молекулярно-генетическая экспертиза.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

30 сентября ночью после тушения пожара в многоквартирном доме в городе Гай Оренбургской области обнаружили тела двух девушек. Во дворе дома нашли тело еще одной. По данным СК, убитые девушки — студентки медколледжа 17, 18 и 19 лет, они вместе снимали квартиру. Ведомство опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что их якобы зарубили топором. У них многочисленные колото-резаные раны. Девушки были родом из Башкирии. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».



Вчера губернатор Оренбуржья Денис Паслер назначил награду в миллион рублей за информацию о лицах, причастных к убийству трех студенток. Сегодня стало известно, что полиция установила подозреваемого.

Маргарита Головатенко