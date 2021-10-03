Полиция установила подозреваемого в убийстве трех девушек в Оренбургской области

Полиция установила подозреваемого в убийстве трех девушек в городе Гай Оренбургской области. Им оказался ранее судимый 30-летний мужчина.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия по установлению места нахождения подозреваемого, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

30 сентября ночью после тушения пожара в многоквартирном доме в городе Гай Оренбургской области обнаружили тела двух девушек. Во дворе дома нашли тело еще одной. По данным СК, убитые девушки — студентки медколледжа 17, 18 и 19 лет, они вместе снимали квартиру. Ведомство опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что их якобы зарубили топором. У них многочисленные колото-резаные раны. Девушки были родом из Башкирии. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».



Вчера губернатор Оренбуржья Денис Паслер назначил награду в миллион рублей за информацию о лицах, причастных к убийству трех студенток.

