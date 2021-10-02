В Оренбуржье обещают миллион за информацию об убийце трех студенток из Башкирии

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер назначил награду в миллион рублей за информацию о лицах, причастных к убийству трех студенток из Башкирии в городе Гай. Об этом сообщает сегодня его пресс-служба.



— Сегодня мы должны объединиться и помочь следствию. Страшное, циничное преступление должно быть раскрыто, поэтому каждый, кто обладает информацией о произошедшем, может оказать помощь, — сказал губернатор. — Безопасность наших жителей — это главное.

По делу об убийстве возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, для координации действий личного состава осуществлен выезд руководства следственного управления СК России по Оренбургской области.



Напомним, 30 сентября в городе Гай Оренбуржской области нашли тела трех студенток местного медколледжа. Девушкам было 17, 18 и 19 лет, они были из Башкирии и снимали вместе квартиру. На телах обнаружены многочисленные колото-резаные раны, оружие убийства (кухонный нож) нашли рядом.



Людмила Губаева