В Оренбургской области обнаружили тела трех студенток — возбуждено уголовное дело об убийстве

В Оренбургской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» после проверки сообщения о насильственной смерти трех девушек. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

В городе Гае 30 сентября в 04.45 после тушения пожара в квартире жилого дома по улице Молодежной обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома нашли тело еще одной девушки с аналогичными телесными повреждениями.

По данным СК, убитые девушки — студентки медколледжа 17, 18 и 19 лет, они вместе снимали квартиру. Ведомство опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что их якобы зарубили топором. У них многочисленные колото-резаные раны, пишет «РИА Новости».

Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова написала в своем Instagram, что девушки родом из Башкирии. Они приехали в Оренбургскую область на учебу. Сейчас с их семьями связываются для оказания необходимой помощи.

Татьяна Леухина