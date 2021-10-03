В Гидрометцентре РТ рассказали, какая погода будет в начале следующей недели в Татарстане

В начале следующей неделе в Татарстане осадков не прогнозируется, днем ожидается до 12 градусов, а ночью похолодает до -6 градусов. Прогноз на ближайшие дни опубликован на сайте Гидрометцентра РТ.

В понедельник, 4 октября, днем существенных осадков не ожидается, ветер северо-восточный умеренный. Днем прогнозируется до +7..+12˚.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во вторник ночью похолодает до -1..-6˚, днем воздух прогреется до +6..+11˚, преимущественно без осадков. 6 октября, в среду, в Татарстане в ночные часы ожидается до 0..-5 градусов, в дневные часы — +7..+12˚. Осадков не будет, но прогнозируется северо-восточный ветер.

Этой ночью в Татарстане ночью местами похолодает до -3 градусов. В четверг синоптики Гидрометцентра РТ сообщили о наступлении запоздалого бабьего лета в республике.



Татьяна Леухина