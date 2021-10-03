В Татарстане ночью прогнозируется похолодание до -3 градусов и дождь
В Татарстане ночью местами похолодает до -3 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Согласно прогнозу синоптиков, в ночные часы местами пройдет небольшой дождь, похолодает до +1... +6˚, местами на востоке республики — до 0... -3 градусов.
Днем существенных осадков не ожидается, воздух прогреется до +7... +12 градусов.
В четверг синоптики Гидрометцентра РТ сообщили татарстанцам о наступлении запоздалого бабьего лета в республике. В начале следующей недели в республике сохранится спокойная погода. Существенных осадков не ожидается. Температуры воздуха составят ночью от +2 до +7°, днем ожидается +9... +14°.
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