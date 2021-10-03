Член думского комитета не верит статистике Татарстана по COVID-19

Россияне неохотно вакцинируются, потому что не доверяют властям. А не доверяют властям, потому что получают от них недостоверную информацию о заболеваемости. Об этом рассуждает депутат КПРФ Алексей Куринный, член Комитета Госдумы седьмого созыва по охране здоровья, в эфире радиостанции «Говорит Москва». А проиллюстрировал свой тезис он на примере Татарстана:

«Это недоверие прежде всего к государственным органам, государственной системе. Длительное время врали. Сначала врали, что у нас низкая заболеваемость. Кстати, многие регионы продолжают врать до сих пор. Для примера, огромный Татарстан дал нам в статистике 60 заболевших. Я никогда не поверю. Когда вокруг все горит, вокруг сотни заболевших, а в Татарстане 60 за прошедший день. Потом врать продолжают, изображать эффективность продолжают, а по этому поводу не принимаются соответствующие меры».

В качестве положительного примера кандидат медицинских наук Куринный приводит Китай, где могут полностью закрыть город, найдя в нем 40 заболевших. Таким образом локализуется очаг заболевания.

Напомним, статистика по Татарстану за 2 октября говорит о 67 выявленных случаях заболевания. При этом власти республики недовольны темпами вакцинации: привито только 44,5% от запланированного количества жителей (а запланировано привить 80% взрослого населения).

Людмила Губаева