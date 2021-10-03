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Член думского комитета не верит статистике Татарстана по COVID-19

11:50, 03.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 5
Член думского комитета не верит статистике Татарстана по COVID-19
Фото: govoritmoskva.ru

Россияне неохотно вакцинируются, потому что не доверяют властям. А не доверяют властям, потому что получают от них недостоверную информацию о заболеваемости. Об этом рассуждает депутат КПРФ Алексей Куринный, член Комитета Госдумы седьмого созыва по охране здоровья, в эфире радиостанции «Говорит Москва». А проиллюстрировал свой тезис он на примере Татарстана:

«Это недоверие прежде всего к государственным органам, государственной системе. Длительное время врали. Сначала врали, что у нас низкая заболеваемость. Кстати, многие регионы продолжают врать до сих пор. Для примера, огромный Татарстан дал нам в статистике 60 заболевших. Я никогда не поверю. Когда вокруг все горит, вокруг сотни заболевших, а в Татарстане 60 за прошедший день. Потом врать продолжают, изображать эффективность продолжают, а по этому поводу не принимаются соответствующие меры».

В качестве положительного примера кандидат медицинских наук Куринный приводит Китай, где могут полностью закрыть город, найдя в нем 40 заболевших. Таким образом локализуется очаг заболевания.

Напомним, статистика по Татарстану за 2 октября говорит о 67 выявленных случаях заболевания. При этом власти республики недовольны темпами вакцинации: привито только 44,5% от запланированного количества жителей (а запланировано привить 80% взрослого населения).

Людмила Губаева
ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 12:28
    У соседей в Удмуртии , ульяновской обл. показатели в 3 раза выше, а наши по-прежнему рисуют . Доверия к их отчетам нет, сами власти уже не понимают , где правда , а где ложь.
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  • Анонимно 13:00
    Я также сомневаюсь в данных цифрах. Соседние регионы по 5-6 сотен ежедневно, а мы тут прямо "крутые"! Да,конечно! Дурят как могут! Выделываемся с должностью "президента" игнорируя федеральные законы, так и тут!
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  • Анонимно 13:06
    Похоже, уже никому верить нельзя в этом вопросе. И ему тоже. Вполне вероятно, что в РТ уже есть неплохой коллективный иммунитет (кто-то переболел, кто-то привился), поэтому и заболеваемость сейчас ниже, чем в других регионах. Статистика "Инвитро", которая здесь публиковалась, подтверждает такую версию.
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    Анонимно 14:30
    Если есть знакомые медики из ковидных больниц , спросите у них. Они правду знают и она будет очень сильно отличаться от статистики потребнадзора.
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  • Анонимно 14:40
    Лучше посмотрите всемирную статистику умерших, она не изменилась, то есть весь мир умирал в обычном режиме, а не в режиме пандемии. По ТВ можно все, что угодно говорить. По факту было так - "Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней."
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