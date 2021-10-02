Казань попала в топ-5 городов с самыми красивыми улицами для вечерних прогулок

Фото: Василий Иванов (архив)

Казань попала в топ-5 городов с самыми красивыми улицами для вечерних прогулок. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Первое место у Санкт-Петербурга. Больше половине опрошенных (58%) нравится гулять вечером по улицам Северной столицы. Второе место — у Ялты. За этот город проголосовали 16% пользователей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Улицы Сочи и Казани считают красивыми 7% опрошенных. Топ-5 замыкает Москва. По улицам российской столицы вечером предпочитают прогуливаться 5% респондентов.

Ранее исследование показало, что Татарстан замкнул десятку направлений для отдыха в сентябре. Обычно россияне едут в республику для экскурсионных поездок.



Татьяна Леухина