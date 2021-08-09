Татарстан попал в десятку направлений для отдыха в сентябре

Фото: Анна Сейтумерова

Татарстан замкнул десятку направлений для отдыха в сентябре, сообщил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Как правило, россияне выбирают Татарстан для экскурсионных поездок. Для этих же целей выбирают Ленинградскую область, Ставропольский край, Карелию, Калининградскую, Ростовскую, Тверскую области.

Лидером по бронированию жилья стал Крым. Еще среди самых популярных направлений — Краснодарский край в России и Гагрский район в Абхазии: они заняли второе и третье места в списке соответственно.

Отдых россияне бронируют от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 5,5 тысячи рублей в сутки. Таковы результаты на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в сентябре этого года.

Фото: realnoevremya.ru

Татарстан оказался в топ-5 российских направлений, в которых не вводились жесткие коронавирусные ограничения. В 2021 году спрос татарстанского направления вырос на 17% по сравнению с «доковидным» 2019 годом. Выбор в пользу этого региона делают почти 10% туристов.

Маргарита Головатенко