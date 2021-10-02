Иммунолог США: третья доза вакцины от COVID-19 повышает ее эффективность

Третья доза вакцины от коронавируса в десятки раз повышает защитные барьеры организма перед почти всеми вариантами инфекции. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По его данным, через 15 дней после введения третьей дозы вакцины Moderna повышаются защитные барьеры: в 23 раза против первой мутации оригинального штамма, в 32 раза против южнофриканской вариации и в 44 раза против бразильского варианта.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Схожие данные показывает вакцина Pfizer — BioNTech.

При введении бустерной дозы значительно повышается титр антител как у пожилых, так и у молодых, констатировал специалист. Он уточнил, что эффективность вакцины снижается при большей заразности дельта-штамма и более высокой вирусной нагрузке, передает агентство ANSA.

В августе ВОЗ призвала страны ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса для того, чтобы дать возможность привиться гражданам всех стран. Гебрейесус отмечал, что в мире возникло глобальное неравенство из-за распределения вакцин. Но в США инициативу ВОЗ сочли неверной.

В начале сентября Гебрейесус выразил мнение, что неравенство в распределении вакцин от коронавируса в мире — «пятно на коллективной совести».

Татьяна Леухина