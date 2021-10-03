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Сегодня в Татарстане ожидается слабый дождь и до +13 градусов

06:23, 03.10.2021
Сегодня в Татарстане ожидается слабый дождь и до +13 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 3 октября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами слабый дождь.

Ветер северный, северо-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +8... +13 градусов. В Казани ожидается от +10 до +12 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +8... +11 градусов.

Общество Татарстан

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