Импорт вина в Россию вырос на 20% и достиг 138 млн литров

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная таможенная служба зафиксировала рост импорта вина в Россию в начале 2024 года. Объем импорта составил 138 миллионов литров, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый заметный всплеск наблюдался в апреле, когда было ввезено вдвое больше прошлогоднего, или 62 млн литров.

Эксперты предполагают, что дистрибуторы запасаются в большом объеме перед возможным введением заградительных ввозных пошлин в 200% для вин из недружественных стран или формируют существенные стоки в преддверии майского повышения акцизов на алкоголь. Однако значительный импорт впрок едва ли повлияет на снижение розничных цен, пишет «Коммерсантъ».

На долю недружественных стран пришелся значительный объем импорта по итогам января — апреля этого года: за это время, по данным ФТС, из Италии ввезено 32%, из Испании — 12%, из Франции — 7%, из Португалии — 5%. Из Грузии за этот период в РФ ввезено 20%.

Руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян заявил, что сделанных запасов зарубежного вина хватит до февраля — марта 2025 года.

— Закупки стали расти после того, как власти начали обсуждать возможность введения высоких пошлин на ввоз в РФ вин из недружественных стран, — отметил Саркисян.