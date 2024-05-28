Чехия — чемпион, североамериканцы остались без медалей

Итоги чемпионата мира по хоккею

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Победив в финале команду Швейцарии со счетом 2:0, сборная Чехии выиграла золотые медали впервые после перерыва с 2010 года. Шведам, оставившим без медалей команду Канады, досталось 3-е место. Подробности — в репортаже спортивной редакции «Реального времени».

Чемпионов отрезвило падение на дно

В финале чемпионата встретились две команды, которые отличает оборонительный стиль игры. Поэтому бились и боролись два периода, не забивая друг другу. В итоге первый гол забил Давид Пастрняк, подъехавший из «Бостон Брюинс», уступивший в одной четвертой Кубка Стэнли «Флориде Пантерз».

Последним для «Бостона» стал домашний матч 18 мая, когда он уступил дома, причем первый гол в игре забил Павел Заха, еще один новоиспеченный чемпион мира. Но в итоге «Флорида» оказалась сильнее, и нынешняя победа Чехии базируется не только на поражении «медведей», но и на успехе россиян. Необходимо помнить, что в составе «Флориды» Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко, а также Александр Барков, чей отец Александр Барков-старший поначалу играл в чемпионате СССР, затем тренировал в «Ак Барсе».

У Чехии были игроки с давним опытом выступления в России, например, Лукаш Седлак, (экс-«Трактор»), и это опять же косвенное напоминание об «Ак Барсе», поскольку Седлак играл в Челябинске под руководством Анвара Гатиятуллина в компании Владимира Ткачева или Альберта Яруллина. Или же приближающийся к 40-летию Роман Червенка, (экс-«Авангард» и СКА) и Матей Странски (экс-«Северсталь»), за которого точно порадуются не только на родине, где живут отец и младший брат, тоже хоккеисты, но и в далекой Австралии, где играли за местные клубы и сборную двое дядей. Странски вместе со сборной Чехии занимал 9-е место на Олимпиаде в Пекине, где даже близко не было таких звезд, как Пастрняк и Заха, и вот это был тот самый момент, когда падать уже было некуда. В итоге удалось собраться, взять бронзовые медали на ЧМ-2022, что стало ступенькой к воскресному успеху. Потому что для настоящего чемпионского состава нужны те, кто хочет, как Странски, и те, кто знает, как Пастрняк, Заха, Червенка, выигрывавший золото еще чемпионата мира 2010 года. Кстати, обыграв в финале Россию.

Впрочем, еще четыре новоиспеченных чемпиона мира — Радко Гудас, Михал Кемпни (тоже экс-«Авангард»), Ондржей Палат и Ян Рутта знали еще большие разочарования, чем 9-е место Странского и Червенки на Олимпиаде. Казанские любители хоккея могли узнать эти имена еще в далеком 2008-м, когда в столице Татарстана проводился юниорский чемпионат мира до 18 лет. Из состава чехов потом за «Ак Барс» поиграли Томаш Винцоур и Михал Йордан, но в 2008-м они с партнерами до Казани не доехали, поскольку выступали во втором дивизионе юниорского хоккея. Только представьте себе, тогда вместо Чехии в Казани играла Дания, а чехов представлял только офицер по СМИ от международной федерации.

И вот тут кроется еще одно объяснение чешской победы: голкипер Лукаш Достал. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У Чехии появился надежный вратарь

Трудно сказать, был ли за этим какой-то план, но Чехия не разгонялась на групповом этапе, где трижды сыграла вничью, один раз в итоге победив по буллитам Финляндию и дважды уступив Канаде и как раз Швейцарии. В итоге заняли 3-е место и уже в четвертьфинале угодили под наковальню — сборную США. Можно было бы и тут козырять фамилиями звезд, теперь уже американских, но это же чемпионат мира, а после того, как было принято решение о возвращении энхаэловцев на олимпийский турнир, нет ничего удивительного в том, что из-за океана в Европу приезжают вполне достойные сборные.

Но четвертьфинал с американцами для Чехии получился почти таким же, как финал со Швейцарией. Судьбу матча решил гол, записанный на Павла Заху, в которого шайба попала после броска от синей линии, а форвард все того же «Бостона» просто попался на траектории полета шайбы. И вот тут кроется еще одно объяснение чешской победы: голкипер Лукаш Достал. Давно в стране не было надежных вратарей, хотя бывший «тракторист» Францоуз, который не доехал до Казани на ЧМ-2008, зато потом стал любимцем челябинских болельщиков, или Шимон Грубец из «Авангарда» могли демонстрировать очень надежную игру. Поскольку предыдущие поражения Чехии зачастую были с небольшим счетом, когда вратарь должным образом не спасал.

Понятно, что команда, исторически предпочитающая действовать вторым номером, лучше всего будет делать это, имея ноль в графе пропущено. И Лукаш Достал сумел обеспечить этот ноль в стартовой игре с Финляндией и дважды — в четвертьфинале. Но еще в 19 лет он блеснул на молодежном чемпионате мира, став лучшим по проценту отраженных шайб, а его непопадание в символические сборные было обусловлено вылетом сборной еще в четвертьфинале. Достал был хорош и на ЧМ-2002, где в матче за бронзу чехи разгромили американцев — 5:1. А сейчас он был просто великолепен, еще и договорившись со штангами.

Швейцарии остается утешаться, что ее чемпионат становится одним из сильнейших в Европе. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Группа Чехии оказалась наголову сильнее

А Швейцарии остается утешаться, что ее чемпионат становится одним из сильнейших в Европе. Чемпионы мира Странски, Червенка, неприехавший на ЧМ Грубец, свои сборники, помогают выращивать отличных хоккеистов. Что любопытно, без привлечения африканцев, турок, многочисленных представителей бывшей Югославии, которые наводнили сборные страны по успешному футболу или же слабенькому водному поло.

Швейцария проигрывает свой третий финал, в 2013 и 2018 годах страна уступала Швеции. Кстати, в 2013-м и в текущем году в составе Швейцарии играл Андрес Амбюль, первое серебро которого датируется аж 2001 годом, оно было завоевано на чемпионате мира среди юниорских команд. Время, когда юниорская Канада бойкотировала эти соревнования, признавая только молодежные ЧМ. Амбюль со товарищи уступили тогда в финале сборной России Ильи Ковальчука, Игоря Григоренко, Юрия Трубачева. После этого он сыграл на 19 чемпионатах мира, то ли покупая молодость, то ли остановив бег времени. Уже упомянутый нами чешский голкипер Францоуз весной нынешнего года завершил карьеру в 22 года, а Амбюль носится по площадке в 41 год. Ну и Романа Йоси, Ромэйна Лоффеля и Нино Нидеррайтера хочется поздравить отдельно, они, в отличие от незадачливых чехов, в 2008 году до Казани доехали, играли в «Спорт Сарае», куда в те дни приходили истинные любители хоккея, поскольку сборные России и Канады проводили свои матчи в «Татнефть Арене».

Швейцария, как Амбюль, никуда не торопится, собирая в своем национальном чемпионате не только сегодняшних звезд, но и заигрывая их детей. Русский Филипп Курашев и чех Кевин Фиала, ставшие серебряными призерами, Денис Мальгин, не приехавший на ЧМ из-за океана, финн Санттери Алатало, к услугам которого решили не прибегать, делают швейцарский хоккей сильнее.

На футбольном чемпионате Европы сборная Швейцарии будет выглядеть подобным образом. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Немцы и швейцарцы образовали новое дерби

Важно, что швейцарцы сумели в четвертьфинале победить в своем дерби с Германией. Хоккейная общественность почему-то концентрирует внимание на историческом противостоянии Финляндии и Швеции, в котором на этот раз сильнее оказались скандинавы, ставшие единственной командой из группы Б, преодолевшей четвертьфинал. Между тем Швейцария одолела прошлогоднего финалиста, которому также малости не хватило для того, чтобы стать чемпионами. И если швейцарцы проигрывают свой третий финал за 10 лет, то у Германии уже два финала за 6 лет, включая проигранный в 2018-м сборной России на Олимпиаде.

В прошлом году выше головы прыгнули Германия (вице-чемпион) и Латвия (бронзовый призер), не пробившаяся нынче в четвертьфинал. Сейчас же, помимо финалистов, скачок совершила Австрия, ставшая возмутительницей спокойствия на групповом этапе. Минимальный проигрыш Канаде по буллитам, с отыгрышем пяти шайб в заключительном периоде, недоверчивые граждане относят к результату, сфабрикованному букмекерами.

Потом австрийцы одолели еще одного фаворита — Финляндию, при этом раздавая очки Дании и Великобритании. Выиграй они в этих двух матчах, и четвертьфиналист от группы А мог быть другим. Уж британцы точно были им по зубам. В группе Б выступал Казахстан, который почему-то концентрируется на том, чтобы сохранить место в высшем дивизионе. Примерно равная им по силе команда выиграла бронзу ЧМ-2023, двумя годами ранее претендовала на выход в четвертьфинал, обыграв на групповом этапе Канаду, и ей помешало поражение от того же Казахстана.

Национальные чемпионаты этих стран трудно сравнивать: казахстанский явно сильнее, да и латышский — это четыре команды из Риги плюс Елгава, но касаемо сборных необходимо констатировать: Казахстан рад, что остался в высшем дивизионе, Латвия опечалена, что не попала в плей-офф, обыграв в группе главного конкурента — Словакию. Следующее противостояние будет заочным, когда в конце августа — начале сентября Казахстан будет принимать участие в олимпийской квалификации в Словакии, а Латвия примет претендентов у себя. Вопрос попадания России на Олимпиаду остается открытым. Уже анонсирован состав участников на ЧМ-2025, и там нет наших сборных. Год назад в качестве участницы квалификационного турнира значилась Белоруссия, но в нынешнем году ее заменили на Венгрию.