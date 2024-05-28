Власти Набережных Челнов компенсируют перевозчикам 20 млн рублей в качестве недополученных доходов

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Власти Набережных Челнов собираются возместить недополученный доход перевозчикам за период с 1 мая по 31 августа. На эти цели выделят 20 млн рублей. Проект документа в настоящий момент проходит антикоррупционную проверку.

Критерием для получения субсидий является:

деятельность в виде осуществления регулярных пассажирских перевозок по регулярным муниципальным маршрутам городским наземным электрическим транспортом

наличие ежемесячных недополученных доходов, возникших в связи с регулярными перевозками пассажиров в производственную часть города в период с 1 мая по 31 августа.

Размер субсидии исчисляется исходя из возмещения недополученных доходов, фактического пробега транспортного средства по маршруту за определенный период времени, размера затрат перевозчика на 1 км пробега транспортного средства и доходы перевозчика, полученные в связи с оказанием услуги населению. Источником финансирования поддержки является бюджет Набережных Челнов.

В ноябре прошлого года мэр города Наиль Магдеев говорил, что на субсидирование автобусных перевозок в Набережных Челнах требуется порядка 150—250 млн рублей.



— Сегодня мы нашему трамвайному управлению в год выплачиваем субсидий на выпадающие доходы около 100 млн рублей. Думаем, что если мы на все маршруты поставим автобусы большой вместимости, только выручки для нормального функционирования муниципального предприятия не хватит. Минимум на 150—250 млн рублей придется субсидировать городские автобусные пассажирские перевозки, как и трамвайное управление, — сказал он.

Разиль Самигуллин