Новые муниципальные парковки заработают на трех улицах Казани

Фото: Динар Фатыхов

С 3 июня в Казани начнут работу новые муниципальные парковки. Они расположены на улицах Спартаковской, Жимешле и Николая Ершова (вдоль дома №8). Всего водителям будет доступно 105 машино-мест, 12 из которых предназначены для горожан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Для обеспечения безопасности дорожного движения при повороте с улицы Тихомирнова частично ликвидированы парковочные места на муниципальной площадке на улице Туфана Миннуллина. С 1 июня на этом участке появятся дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Напомним, Исполком Казани принял решение построить платную муниципальную парковку в Ново-Савиновском районе Казани. Она расположится на территории вдоль домов №2, 8 на улице Алексея Козина. Парковка будет рассчитана на 144 машино-места.

Разиль Самигуллин