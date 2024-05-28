Казанской активистке дали условный срок по делу о перевернутой букве «М» на плакате

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд Татарстана на основе вердикта присяжных приговорил к 2 годам лишения свободы условно казанскую общественницу Зульфию Ситдикову. Ей назначен испытательный срок в 4 года, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда. Также осужденной запретили распространять информацию о деятельности Вооруженных сил РФ.



По делу о двух «антивоенных» плакатах Ситдикову признали виновной в распространении сведений о Дне Победы, выражающих явное неуважение к обществу (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ), и в дискредитации использования Вооруженных сил РФ в защиту интересов граждан России и поддержания международного мира и безопасности (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

Напомним, фотография одного из попавших в уголовное дело плакатов была сделана на фоне Вечного огня в парке Победы и размещена в соцсетях. На нем дата «9 Мая» изображена с перевернутой буквой «М». По мнению эксперта-лингвиста, эта графика содержит «признаки негативной оценки деятельности Красной Армии в период Великой Отечественной» и «может расцениваться как оскорбление памяти» защитников страны.

Вину Ситдикова отрицала, в прениях прокурор просил для нее 3 года колонии-поселения.

Ранее Ситдикову привлекали к административной ответственности за появление в «антивоенной» футболке на концерте Олега Газманова. Тогда ее наказали штрафом в сумме 40 тысяч.