Стали известны страны Европы, которые чаще всего отказывали россиянам в визах

Фото: Татьяна Демина

В 2023 году россияне подали 520 тысяч заявлений на получение шенгенских виз, при этом общая доля отказов составила 10,6%. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на РБК.

Россия оказалась в первой пятерке стран по количеству поданных заявлений на получение шенгена вместе с Китаем, Турцией, Индией и Марокко. В 2022 году россияне подали более 687 тысяч заявлений, доля отказов составила тогда 10,2%.

По данным Еврокомиссии, в 2023-м чаще всего отказывали в визе гражданам России:

на Мальте 34,8% отказов;

в Эстонии 31,7% отказов;

в Швеции 29,6% отказов;

в Австрии 26,4% отказов;

в Германии 20,5% отказов.

Напомним, Еврокомиссия приняла решение о повышении визового сбора для иностранных туристов, в том числе и россиян, до 90 евро за оформление визы в Европу. Новый регламент уже опубликован на сайте ведомства.

Разиль Самигуллин