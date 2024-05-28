Стали известны страны Европы, которые чаще всего отказывали россиянам в визах
В 2023 году россияне подали 520 тысяч заявлений на получение шенгенских виз, при этом общая доля отказов составила 10,6%. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на РБК.
Россия оказалась в первой пятерке стран по количеству поданных заявлений на получение шенгена вместе с Китаем, Турцией, Индией и Марокко. В 2022 году россияне подали более 687 тысяч заявлений, доля отказов составила тогда 10,2%.
По данным Еврокомиссии, в 2023-м чаще всего отказывали в визе гражданам России:
- на Мальте 34,8% отказов;
- в Эстонии 31,7% отказов;
- в Швеции 29,6% отказов;
- в Австрии 26,4% отказов;
- в Германии 20,5% отказов.
Напомним, Еврокомиссия приняла решение о повышении визового сбора для иностранных туристов, в том числе и россиян, до 90 евро за оформление визы в Европу. Новый регламент уже опубликован на сайте ведомства.