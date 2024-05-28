«Альпийскую балладу» Василя Быкова экранизируют в 2026 году

Фото: Екатерина Петрова

Экранизация повести Василя Быкова «Альпийская баллада» выйдет в 2026 году. Изначально планировалось выпустить фильм в 2025 году. Однако продюсер Екатерина Филиппова объяснила, что из-за различных обстоятельств график производства был сдвинут.

Съемочный период запланирован на февраль — июнь 2025 года, а релиз намечен на 2026 год. Режиссером фильма выступит Владимир Котт. Главные роли исполнят российский актер Никита Ефремов и итальянская актриса Дениз Сардиско.

Сюжет повести разворачивается во время Второй мировой войны в Альпах. Советский солдат Иван и итальянская девушка Джулия бегут из лагерей для военнопленных и политзаключенных. Иван планирует двигаться на восток, отправляя Джулию в сторону Триеста, но она решает не оставаться одна и следует за ним. Вместе они спасаются от преследования, пока их не настигают немцы.

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Екатерина Петрова