УФСБ по Татарстану сообщило о росте ложных сообщений с угрозами терактов

Фото: Максим Платонов

Управление ФСБ России по Татарстану заявило о значительном росте распространения сообщений о ложных угрозах террористического характера с иностранных сервисов электронных почтовых ящиков в отношении важных объектов региона.

— УФСБ России по РТ призывает граждан региона не поддаваться на провокации, тщательно проверять и анализировать информацию, получаемую из различных источников, и сообщать в правоохранительные органы о случаях размещения в сети Интернет или на иных ресурсах публикаций, целью которых является распространение панических настроений в обществе, — сообщили в ведомстве.

Также ведомство напомнило об ответственности за распространение ложной информации об акте терроризма.