Главе «Росатома» Алексею Лихачеву в Татарстане представят новые проекты импортозамещения

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 3 июня посетит Татарстан с рабочим визитом. Об этом стало известно сегодня утром на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». К его приезду глава республики Рустам Минниханов поручил проработать вопросы организации производства импортозамещающих сырьевых компонентов, необходимых для выпуска биоразлагаемых имплантов, а также сырье для первых отечественных аппаратов гемодиализа, которые собирает отраслевой интегратор госкорпорации «Росатом» — индустриальный партнер «Русатом РДС» в городе Саров Нижегородской области.

— Давайте до приезда главы Росатома Алексея Лихачева проработаем, а там более конкретно обсудим, — поручил он руководству казанских университетов КФУ и КНИТУ-КХТИ. Кроме того, «Русатом РДС» обсуждает создание производств в «Иннополисе».



Официальным поводом поездки Алексея Лихачева станет открытие Центра обработки данных (ЦОД) в «Иннополисе», строительство которого начал концерн «Росэнергоатом» (входит в состав госкорпорации «Росатом»). ЦОД «Иннополис» будет состоять из двух блоков площадью 7 тыс. кв. метров, в каждом здании будет по четыре машинных зала. Мощность нового дата-центра составит 16 МВт на 2 тыс. стойко-мест уровня Tier III UI.

— Это будет крупнейший на территории Поволжья центр обработки данных <…>, — отмечал ранее генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов в декабре прошлого года, когда еще предполагалось, что ЦОД будет достроен в 2023-м.

Луиза Игнатьева