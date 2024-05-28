Пограничники России пресекли контрабанду стратегически важных грузов на полмиллиарда рублей

Российские пограничники в 2023 году предотвратили попытки контрабанды стратегически важных товаров на сумму более 500 млн рублей. Об этом сообщил руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

Он рассказал, что пограничники пресекли не только контрабанду товаров, но и незаконное перемещение культурных ценностей на сумму около 100 млн рублей.

По словам Кулишова, на северо-западном и западном направлениях пограничники изымали товары двойного назначения, оружие, наркотические вещества и товары, попадающие под действие ответных российских ограничений.

На Дальнем Востоке зафиксированы попытки незаконного перевоза водных биологических ресурсов, на Северном Кавказе — драгоценных металлов и боеприпасов. А на казахстанском направлении выявлены попытки контрабанды товаров, находящихся под санкциями, рассказали RT.