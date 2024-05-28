Хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбой в работе СДЭК

Хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбой в работе почтово-курьерской службы СДЭК, информацию об этом они сообщили в соцсети Х (бывший Twitter).



— Системные администраторы компании не смогли справиться с проблемой, а протоколы безопасности оказались неэффективными, — заявили злоумышленники в своем сообщении.

Напомним, служба доставки СДЭК столкнулась со сбоями в работе систем и сайта компании 3 дня назад. По сей день пункты выдачи заказов, а также сайт и приложение компании не работают.