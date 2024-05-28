В этом году по гаражной амнистии оформили более 1 700 объектов в Татарстане

Фото: Татьяна Демина

Более 1,8 тысячи объектов недвижимости было зарегистрировано в Татарстане по программе гаражной амнистии за первые четыре месяца 2023 года. Такие данные приводит Росреестр.

За все время действия закона в республике было оформлено более 14,5 тысячи объектов гаражного назначения. В упрощенном порядке было зарегистрировано 716 гаражей и свыше 1 тысячи земельных участков.

— Для оформления недвижимости по гаражной амнистии необходимо обратиться в исполнительный орган местного самоуправления по месту нахождения объекта. В Казани это районные администрации, а в районах республики — Палаты земельных и имущественных отношений, — напомнила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Ведомство также дополняет, что гаражной амнистией можно воспользоваться до 1 сентября 2026 года.

— Закон позволяет бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся гаражи, — отмечают в ведомстве.