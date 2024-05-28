Минфин России предлагает ввести акциз на медицинский спирт

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Министерство финансов России планирует ввести акциз на медицинский спирт и некоторые спиртосодержащие лекарства. Это нововведение направлено на борьбу с производством контрафактного алкоголя и призвано сделать его более дорогостоящим. Об этом сообщает «Газета.ru».

Законопроект, предложенный Минфином, предусматривает взимание налога с производителей фармсубстанции этанола и изготовителей спиртосодержащих лекарств, которые эту субстанцию приобретают. Инициатива предлагает ставку акциза с 1 января по 31 декабря 2025 года в размере 669 руб. за литр безводного этилового спирта, с 1 января по 31 декабря 2026 года — 696 руб. за литр. Однако льготный порядок будет предоставлен только для медицинского спирта, используемого для изготовления препаратов, включенных в специальный правительственный перечень.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после рассмотрения законопроекта направила в Минфин свои предписания, в том числе о проведении еще одного анализа влияния новых изменений на себестоимость лекарств.

Напомним, с 1 июля 2024 года в России начнут маркировать слабоалкогольные напитки крепостью не более 9% этилового спирта. Средства идентификации с кодом маркировки системы «Честный знак» будут размещаться на акцизной марке.

Разиль Самигуллин