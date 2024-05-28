Гаярь Джанай — разбойница и меценатка из татарской деревни

Фото: предоставлено А. Зайцевым

В Альметьевске при поддержке ПАО «Татнефть» оживили трехсотлетнюю легенду — в концертной программе, посвященной презентации нового альбома этномузыкального коллектива «Кадим Альмет», рассказали историю Гаярь Джанай, Отважной Джанай, — вдовы из татарской деревни, организовавшей отряд разбойников.

Главная героиня

Готовясь к записи второго альбома в «Кадим Альмет» оказалось отсмотрено и скрупулезно изучено сотни баитов. Причем, как рассказывает руководитель проекта Павел Корчагин, интересны были именно региональные материалы, с юго-востока республики. Перебирали разные варианты, пока не наткнулись на баит об Отважной Джанай.

Она жительница села Итень-Бута (это примерно в 25 км от Альметьевска), жила-была во второй половине XVIII века. Обычная девушка, выросла, вышла замуж. Но вот мужа Джанай и часть мужчин села забрали на войну (русско-турецкую), других в лашманы — заниматься заготовкой корабельного леса, хозяйства деревни приходили в запустение, люди бедствовали. В жизни Джанай произошел перелом, и она ни много ни мало собрала шайку разбойников. В баите рассказывается, что она была грозой Оренбургского тракта, шайка Джанай нападала на купцов, которые путешествовали из Оренбурга в Казань, весьма серьезно, но, согласно легенде, брали только добро и деньги, не убивая людей. Это были продуманные набеги, они заранее оценивали свои силы и готовились.

Но это одна сторона. А жителям региона Дажанай запомнилась с другой — как человек, который помогает людям и заботится о своем селе. Говоря современным языком, нетрудовые доходы она тратила на улучшение качества жизни своих односельчан. И даже село перенесла на более удобное место. Какое-то время все так и продолжалось — карьера предводительницы совмещалась с меценатством.

Жителям региона Дажанай запомнилась как человек, который помогает людям и заботится о своем селе. предоставлено А. Зайцевым

А затем жизнь Джанай вновь изменилась.Она пережила глубокий духовно-религиозный опыт, благодаря вере осознала греховность своего промысла. И опять перемена в ее жизни, произошло ее перерождение. Сыновья Джанай построили ей часовню, и там она в молитвах провела остаток дней.

Хотя история не останавливается — потомки Джанай живут в деревне, скажем так, имени ее: Джанай произносили как Янай, деревня, соответственно, Янайкино (это отдельная тема, требует изучения — действительно, в Казахстане есть такое село, в честь одного из ее внуков), а Янайкины — фамилия ее потомков.

Павел Корчагин: «Когда мы начали работать, у нас было ощущения мифа, мифического персонажа. Форма баита располагает к этому, возраст легенды — срок примерно в 280 лет, да и сам сюжет. Но чем дальше мы занимались, тем ярче оживал ее образ — он хранился в семейных рассказах и преданиях ее многочисленных потомков, становилось понятно, что это совершенно живой невыдуманный человек, со своими и плюсами, и недостатками характера».

Музыка и время

История Гаярь Джанай — линия, которая проходит через весь материал второго альбома коллектива «Кадим Альмет» и связывает старинные баиты, песни военные, песню лашманов, лирические напевы одного хронологического периода. Все материалы были собраны в этнографических экспедициях, и, пожалуй, можно говорить, что подготовка к альбому «Кадим Альмет» началась 110 лет назад — когда появились первые записи из этнографических экспедиций.

Подготовка к альбому «Кадим Альмет» началась 110 лет назад. предоставлено А. Зайцевым

Произведения, вошедшие в программу «Гаярь Джанай», были найдены и записаны в этнографических экспедициях на юго-востоке Татарстана, в Оренбургской и Ульяновской областях. Некоторые были записаны более 100 лет назад, но большая часть — результат работы экспедиций в 70-х годах прошлого века, при непосредственном участии Геннадия Михайловича Макарова, искусствоведа, преподавателя, этнографа и просто человека, которому дорога национальная татарская музыка и важно ее сохранить. Он подготовил все музыкально-поэтические материалы альбома «Гаярь Джанай» и консультирует относительно аутентичных музыкальных инструментов.

Музыка и инструменты

Чего стоило собрать все инструменты, как их создавать, насколько это сложно и насколько редки хорошие мастера — материал по объему на несколько статей. Важно, что в итоге «Кадим Альмет» удалось задействовать в записи альбома и на сцене более 40 старинных инструментов, каждый из которых не просто «для красоты», а включен в логику музыкального полотна.

Павел Корчагин: «У большинства уверенность, что народный татарский инструмент — это гармонь. Ну хорошо, еще и курай. А в действительности, до того как гармонь и баян (каких-то 100—150 лет назад) задвинули все остальное на задний план, были и другие инструменты, которые существовали столетия у татар. «Кадим Альмет» — одни из первых, кто в Татарстане начал возвращать вот эту настоящую этнику к жизни».

Кроме гармони и баяна, были и другие инструменты, которые существовали столетия у татар. предоставлено А. Зайцевым

Примечательно, что подобная ситуация ухода с аутентичной музыкальной дороги в нечто более европейски рафинированное была в СССР и в других национальных республиках. Но Казахстан в свое время это блестяще преодолел, работа над возвращением настоящей этники ведется у соседей в Башкирии с 80-х годов прошлого столетия. Конечно, хотелось бы, чтобы это произошло и в РТ, тем более этого хочется, прослушав такую музыку со сцены вживую — остро чувствуешь, что огромный, потрясающей красоты пласт культуры нуждается в восстановлении и популяризации.

Двухструнный кыл кубыз, ятаган, думбра, саз, гучжэн, шикапшина и йочин — это только часть инструментов, задействованы «Кадим Альмет». Весь этот небольшой оркестр аутентичности дает такой звук и создает такую атмосферу, что сложно сравнить это с каким бы то ни было другим коллективом в регионе. Это наш world music*, причем великолепного качества.

Музыка и люди

Изначально планировалось, что играть на них будут профессиональные музыканты. Но когда начали пробовать работать с ними, стало понятно, что академическое образование, колея классического исполнения при соприкосновении с этническими инструментами не дают духа, жизни музыке, теряется нечто важное — тот самый татарский мон. В итоге на всех инструментах играют не профессионалы, а музыканты-любители. Стало ли от этого хуже исполнение? Ничуть! Все, что происходит на сцене (и уже доступно к прослушиванию на стриминговых платформах), это настоящий фольклор, это красивая музыкальная искренность.

На всех инструментах играют не профессионалы, а музыканты-любители. предоставлено А. Зайцевым

Среди исполнителей есть пиццамайкер, оператор нефтяной установки.

Один из вокалистов — певчий из православного хора, он русский, и только в процессе подготовки к «Гаярь Джанай» начал учить татарский язык и ставить произношение. При этом, слушая альбом, понимаешь, что он полон настоящей честной музыки, и качество исполнения не страдает (можете убедиться и сами).

Павел Корчагин: «Народная песня, когда она попадает в город, в руки профессиональных продюсеров и музыкантов, причесывается аранжировкой, становится более красивой, более понятной и… умирает. Мы работаем только с материалами, собранными на селе, перенимаем песни у бабушек, по которым не прошлась печать глобализации».

«Кадим Альмет» работал со взрослыми музыкантами, чтобы подготовить программу и альбом со старинными этническими инструментами. А параллельно в ОЦ «Альмет» при поддержке ПАО «Татнефть» идет работа и с детьми — передаются им знания и умения работы с аутентичными вещами и, возможно, выращивается новое отношение к этнической татарской музыке, выходящей за пределы привычной эстрады и гармони.

Слушая альбом, понимаешь, что он полон настоящей честной музыки. предоставлено А. Зайцевым

Оркестровые аранжировки напевов, песен и баитов подготовлены заслуженным артистом Республики Татарстан Э.З.Чавлиновым — художественным руководителем коллектива «Кадим Альмет».

В день презентации альбома на сцене он появился на музыкальных платформах в открытом доступе. Так что все могут познакомиться с музыкальной легендой об Отважной Джанай и услышать в записи нечто яркое и красивое, чем и является настоящая татарская этника.

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