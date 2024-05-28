Дмитрий Медведев: «РФ близка к установлению полноформатных отношений с талибами*»

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страна близка к установлению отношений с представителями движения «Талибан»*, которое снова у власти в Афганистане. Он подчеркнул, что в последнее время многое изменилось. Если раньше талибы* считались террористами, то теперь пособниками террористов являются американские власти. Об этом сообщает ТАСС.

— Двадцать лет — это достаточно длительный период, в ходе которого история совершила немало серьезных пируэтов. В начале ХХI века мы считали талибов* террористами, а американцев — партнерами в борьбе против экстремизма. Теперь все иначе, — сказал Медведев.

Также он отметил, что власти современного Афганистана пытаются вести конструктивный диалог. Дмитрий Медведев также обвинил США в пособничестве террористам и ведении гибридной войны против России.

Напомним, МИД и Минюст предложили исключить «Талибан»* из списка запрещенных организаций. Соответствующе предложение было доложено Владимиру Путину.

Разиль Самигуллин