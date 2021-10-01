Экс-президент Грузии Саакашвили объявил голодовку после задержания

Бывший президент Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили объявил голодовку после того, как его задержали на родине, сообщила грузинский омбудсмен Нино Ломджария.



Она уточнила, что Саакашвили, будучи гражданином Украины, просит встречи с украинским консулом. Перед их разговором политика осматривали врачи. По словам грузинского омбудсмена, при задержании Саакашвили сопротивления не оказывал, поэтому к нему не применяли силу, пишет РБК со ссылкой на «Рустави 2».

Сегодня стало известно, что Михаила Саакашвили задержали в Грузии. Сейчас Саакашвили поместили в пенитенциарное учреждение. Политик находится в Руставской тюрьме, недалеко от Тбилиси.

Он заявил о своем возвращении в Грузию спустя 8 лет. В соцсетях он призвал пойти на выборы в Грузии 2 октября. Далее он планировал отправиться в Тбилиси. В МВД Грузии в то же время заявили, что политик не пересекал государственную границу.



До этого бывший президент страны сообщал о планах вернуться на родину к выборам в органы местного самоуправления в октябре.



Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 годы — два срока подряд. После этого он покинул страну, на политика завели несколько уголовных дел и объявили в розыск. Сейчас он возглавляет исполком Национального совета реформ Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что судьба экс-президента Грузии Михаила Саакашвили неинтересна Кремлю.

Маргарита Головатенко