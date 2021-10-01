Песков: Кремлю неинтересна судьба Саакашвили

Судьба экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, неинтересна Кремлю, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.



Так он ответил на вопрос, удивлены ли в Кремле задержанию экс-президента Грузии Саакашвили и интересна ли в целом Москве его дальнейшая судьба, сообщает ТАСС.

Сегодня стало известно, что Михаила Саакашвили задержали в Грузии. сейчас Саакашвили поместили в пенитенциарное учреждение. Политик находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси.

Фото: instagram.com/saakashvilim

Сегодня Михаил Саакашвили заявил о своем возвращении в Грузию спустя 8 лет. В соцсетях он призвал пойти на выборы в Грузии 2 октября. Далее он планировал отправиться в Тбилиси. В МВД Грузии в то же время заявили, что политик не пересекал государственную границу.



До этого бывший президент страны сообщал о планах вернуться на родину к выборам в органы местного самоуправления в октябре.



Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 годы — два срока подряд. После этого он покинул страну, на политика завели несколько уголовных дел и объявили в розыск. Сейчас он возглавляет исполком Национального совета реформ Украины.

Маргарита Головатенко