В Башкирии ищут инициаторов «проверок» школ с муляжом автомата Калашникова

В Башкирии полицейские ищут мужчину, устроившего проверку школ с муляжом автомата Калашникова. Об этом сообщили в республиканском МВД.

Полиция, мониторя интернет, нашла видео, на котором житель города Салавата сообщает, что собирается прийти в школы города Ишимбая.

«В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск данного гражданина. Он будет доставлен в полицию для дачи объяснений по данному факту», — рассказали в полиции «Интерфаксу».

Ранее в Башкирии активисты республиканского общественного движения «Клуб повышения юридической грамотности автовладельцев» прошли с автоматом по детсадам, школам и училищам в Ишимбае. Свою задумку они назвали социальным экспериментом.



Напомним, в мае Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175, в результате которой погибли два учителя и семь школьников, еще десятки получили ранения. В этом месяце трагедия произошла в пермском вузе. Там студент открыл стрельбу — погибли шесть человек.



Ольга Шагиева