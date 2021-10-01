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В Башкирии ищут инициаторов «проверок» школ с муляжом автомата Калашникова

12:20, 01.10.2021
В Башкирии ищут инициаторов «проверок» школ с муляжом автомата Калашникова
Фото: realnoevremya.ru

В Башкирии полицейские ищут мужчину, устроившего проверку школ с муляжом автомата Калашникова. Об этом сообщили в республиканском МВД.

Полиция, мониторя интернет, нашла видео, на котором житель города Салавата сообщает, что собирается прийти в школы города Ишимбая.

«В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск данного гражданина. Он будет доставлен в полицию для дачи объяснений по данному факту», — рассказали в полиции «Интерфаксу».

Ранее в Башкирии активисты республиканского общественного движения «Клуб повышения юридической грамотности автовладельцев» прошли с автоматом по детсадам, школам и училищам в Ишимбае. Свою задумку они назвали социальным экспериментом.

Напомним, в мае Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175, в результате которой погибли два учителя и семь школьников, еще десятки получили ранения. В этом месяце трагедия произошла в пермском вузе. Там студент открыл стрельбу — погибли шесть человек.

Ольга Шагиева
Общество Башкортостан

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